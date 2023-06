Vídeo mostra TVLAR e Drogaria Bom Preço sendo tragadas pelo fogo em Manaus

“O grupo TVLAR vem informar e esclarecer a todos a respeito do incêndio que infelizmente atingiu a loja que fica na avenida Torquato Tapajós no início da madrugada deste domingo, 12 de junho de 2023, por volta das 00h00.

Em nota, a TVLAR informou que já acionou a seguradora para iniciar a reconstrução do local e que a causa do incêndio será investigada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.