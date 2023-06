Vídeo mostra sargento da Marinha e PM baleados após briga em saída de festa em Manaus

De acordo com a polícia, após o homem ser atingido na cabeça, Alexandre teria reagido e atirado contra Robert, que foi atingido com dois tiros, sendo um no braço e um nas costas.

Nas imagens é possível ver o PM e o sargento caídos no chão após uma troca de tiros no local e, amigos das vítimas aparecem desesperados pedindo ajuda a uma viatura que passava pelo local.

