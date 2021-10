Caso Kimberly: Vídeo mostra momento em que é dada a sentença de Rafael Fernandez em Manaus

Manaus/AM - Rafael Fernandez foi condenado na tarde desta quinta-feira (28), a 14 anos de prisão em regime fechado pela morte da ex-miss Manicoré, Kimberly Karen Mota de Oliveira. O crime ocorreu no dia 11 de maio de 2020.

Um vídeo mostra o momento em que é feita a leitura da sentença do réu; confira:

A sessão foi presidida pela juíza de Direito titular da 2.ª Vara do Tribunal do Júri, Ana Paula de Medeiros Braga Bussulo, e realizado no auditório do Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. O Ministério Estado do Amazonas (MPE/AM) foi representado pelas promotoras de justiça Marcia Cristina Oliveira e Lilian Nara Pinheiro. O réu foi defendido pelos advogados Josemar Berçot, Josemar Berçot Junior, Eguinaldo Gonçalves de Moura e Camila Alencar de Brito.

Durante o julgamento da Ação Penal n.º 0659697-14.2020.8.04.0001 foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e três de defesa, pois uma das testemunhas do Ministério Público também foi requisitada pela defesa.