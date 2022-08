Vídeo mostra momento do acidente que matou ciclista a caminho do trabalho em Manaus

Manaus/AM - Um vídeo divulgado neste domingo (14), mostra o momento do acidente que causou a morte do ciclista Firmino da Conceição Silva, 50, que estava a caminho do trabalho em Manaus. O caso aconteceu na sexta-feira (12).

Vídeo mostra acidente que causou m0rte de ciclista em Manaus



Vídeo: Trânsito Manaus pic.twitter.com/XQ6D5JUNUa — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) August 15, 2022

No vídeo divulgado é possível ver o ciclista sendo atingido em cheio pela picape que invadiu a faixa onde ele estava.

A condutora do veículo disse que o acidente foi causado após um balão que estava no carro estourar e a assustar, o que a fez perder o controle do veículo.