Vídeo: Marina Sena agita público na 2ª noite do 'Sou Manaus'

O Sou Manaus Passo a Paço é um festival com atrações locais, nacionais e internacional. Além disso, assegura diversão para toda a família – de crianças a adultos -, em um espaço de mais de 44 mil metros quadrados, com dez áreas de ocupação, com conforto e segurança.

“Eu amei conhecer vocês, eu amo esse calor. Acho que vou me mudar pra cá hein?”, disse Marina ao cantar pela primeira vez no Festival.

Manaus/AM - Marina Sena agitou o público ao subir no palco Guardião da Amazônia, na noite desta quarta-feira (06), durante apresentação na 2ª noite do "Sou Manaus 2023".

