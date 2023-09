Vídeo: Humberto Gessinger canta sucessos na 1ª noite do 'Sou Manaus Passo a Paço'

Humberto Gessinger canta sucessos na 1ª noite do 'Sou Manaus Passo a Paço' pic.twitter.com/TpNJ601GBT — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 6, 2023

Manaus/AM - Humberto Gessinger, da banda Engenheiros do Hawaii, cantou os maiores sucessos da carreira, na noite desta terça-feira (05), no palco Amazona durante a primeira noite do #SouManaus Passo a Paço 2023. O palco está localizado no terminal de cargas, que fica ao lado do mercado municipal Adolpho Lisboa, no centro histórico da cidade.

Gessinger subiu ao palco após as apresentações locais e comandou a noite com um nostálgico de quase quatro décadas de sucesso com muito rock. Ele estreou no festival de Manaus e prometeu uma performance memorável ao som de canções como “Infinita Highway”, “Refrão de Bolero” e “ Terra de Gigantes”, além de trazer as escritas mais recentes do álbum “Quatro cantos de um mundo redondo”.

“Muito emocionado de estar aqui, eu já venho a Manaus desde os anos 80 e sempre sou muito bem recebido. O festival está maravilhoso e vou tocar pela primeira vez uma música do disco novo, então tem esse motivo a mais para ser uma noite especial”, declarou.