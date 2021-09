Vídeo: Funcionário de ‘Alternativo’ arrebenta para-brisa de ônibus a pedrada em Manaus

O motorista tentar seguir o transporte, mas segue para a delegacia para registrar queixa logo depois. As imagens não revelam o motivo da discussão, mas a atitude violenta do colaborador do transporte Alternativo deixa as vítimas perplexas.

Os dois discutem e então o suspeito vai até “Amarelinho”, e volta com uma pedra nas mãos. A cobradora se desespera e pede que o condutor feche a janela e as portas.

Em vídeo feito pela cobradora do veículo atingido, é possível ver que micro-ônibus tranca o coletivo e o funcionário desce e vai até a janela do motorista.

Manaus/AM - Um funcionário de um micro-ônibus do transporte Alternativo, perdeu a cabeça e atirou uma pedra contra o para-brisas de um ônibus do transporte público de Manaus.

