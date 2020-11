Manaus/AM - Amigos e familiares de Rafael Correia de Souza Vasconcelos, 11, realizam nesta terça-feira (17), o cortejo do corpo da criança, até o cemitério Santa Helena, localizado no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus.

Rafael morreu na noite do último domingo (15), ao ser baleado na barriga, durante um tiroteio no Prosamim do bairro São Raimundo. A criança chegou a pedir ajuda da tia, mas morreu logo após ser atingido.

Vídeo: Amigos e família fazem última homenagem à criança morta no Prosamim - Parte 1 pic.twitter.com/lAi39sycjY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 17, 2020

Sobre o crime

Testemunhas dizem que um grupo de pessoas estava reunido quando um carro de cor vermelha passou pelo local e ocupantes saíram atirando. Além de Rafael, outras duas pessoas foram baleadas e vieram a óbito após serem levadas ao SPA do São Raimundo.