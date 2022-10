Viagem a Dubai e luxo: Presos pela PF em Manaus por golpe comemoravam ’sonho realizado’

Manaus/AM - Os quatro empresários presos pela Polícia Federal nesta sexta-feira (14), em Manaus, durante a Operação Fair Play, ostentavam uma vida de luxo no Instagram conquistada a partir do golpe de pirâmide financeira que vitimou mais de 350 servidores públicos e aposentados tanto no Amazonas como em outros estados. Os nomes dos presos não foram divulgados.

O grupo publicava nas redes sociais registros de viagem a Dubai, shows, maços de dinheiro em festas e compras de carros luxuosos, além de comemorar o “sonho realizado”.

Preso pela PF em Manaus ostentava maço de dinheiro em festas pic.twitter.com/OI4H0pFnRH — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 15, 2022

A PF divulgou os vídeos obtidos através das redes sociais dos investigados. Nele, um dos suspeitos diz: “Saí para beber, jogar sinuca com meus amigos e voltei para casa de carro novo. Mais um sonho realizado”, diz.

Em outros vídeos, o empresário identificado como Farley aparece em uma Lamborghini cantarolando em Dubai, depois comprando na loja da grife Dolce e Gabbana.

Segundo a Polícia Federal, amigos desde a adolescência, os empresários são do Rio de Janeiro e vieram para Manaus com a intenção de montar o esquema de pirâmide através da empresa Lotús Corporate, que fingia financiar empréstimo consignado.

“O modus operandi consistia em aliciar servidores públicos como aposentados oferecendo rendimentos fixos sempre acima do mercado. O que mais atraiu as vítimas era que não precisava de capital próprio. Eles solicitavam que servidores fizessem empréstimo consignado, transferissem o dinheiro para as empresas do grupo, e a partir daí se comprometiam a fazer pagamento das parcelas [além do rendimento extra]”, explicou o delegado Eduardo Zózimo.

Para dar confiabilidade no negócio, o grupo pagava as parcelas dos servidores durante os primeiros meses com a entrada de novas vítimas até desaparecer com os valores.

Entre as vítimas estão cerca de 30 servidores da Suframa.