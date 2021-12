Véspera de Natal e fim de semana não terá vacinação contra a covid em Manaus

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a covid-19 foi interrompida nesta sexta-feira (24), véspera de Natal, em Manaus. O serviço está inativo tanto nas UBSs, quanto nos shoppings, carreta e outros postos montados exclusivamente para este fim. A vacinação será retomada na próxima segunda-feira (27) e suspensa novamente nos dias 31 de dezembro, 1 e 2 de dezembro de 2022, véspera de ano novo e fim de semana, respectivamente.

