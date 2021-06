Vereadora de Parintins fala sobre PL que vai doar absorventes a mulheres no Amazonas

A vereadora aproveitou o seu tempo regular na Casa para apresentar uma indicação à Prefeitura Municipal de Parintins, em municipalizar exames de baixa e média complexidade, a exemplo do exame de preventivo do colo de útero (Papanicolaou), que detecta lesões.

Há relatos ainda de jovens que faltam aula no período de menstruação e relatos de mulheres que usam jornal, miolo de pão e ate panos sujos no lugar dos absorventes. “É uma triste realidade que queremos mudar”, disse.

“As mulheres passam por esse processo naturalmente e isso nos preocupa. Sou a primeira vereadora no Amazonas a abordar esse assunto e tive a surpresa de saber que os itens vão ser doados em escolas públicas do estado”, disse a vereadora.

A ideia do projeto pretende mudar essa realidade. Em entrevista recente ao programa “Hora do H”, apresentado por Humberto Amorim, do Portal do Holanda, a parlamentar falou que a falta do item é considerado um problema de saúde pública.

