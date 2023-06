Vereador apresenta PL que cria o Dia do Pastor e Pastora Jubilado em Manaus

“O pastor é uma figura muito importante na igreja, ele quem cuida e zela dos seus membros, então nada mais justo do que prestigiar e honrar os pastores e pastoras que completam sua carreira gloriosa, onde deixam um legado e incentivo para transmitir à próxima geração os seus conhecimentos, habilidades e experiências para as futuras gerações de pastores”, frisou Joelson.

Manaus/AM - Está em tramitação na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o Projeto de Lei que visa criar o Dia Municipal do Pastor e da Pastora Jubilado. A proposta é do vereador Joelson Silva (Patriota). A comemoração acontecerá anualmente no dia 20 de agosto.

