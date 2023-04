Vereador Elan Alencar se filia ao Democracia Cristã e David Almeida prestigia evento

Manaus/AM - O vereador Elan Alencar está oficialmente filiado ao Democracia Cristã (DC) após sua saída do Pros. O evento foi realizado na noite de quinta-feira (27) e contou com a presença do presidente do partido no Amazonas, Cícero Alencar; do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante); do deputado estadual, Abdala Fraxe (Avante); autoridades e apoiadores do parlamentar.

Elan explicou os motivos que o levaram a escolher o DC como sua nova casa partidária, destacando a identificação com os valores e princípios defendidos pelo partido, que tem como base o humanismo cristão e a valorização da família como célula fundamental da sociedade.

Além disso, o vereador enfatizou a importância da postura do Democracia Cristã em relação à ética, transparência e honestidade no trato da coisa pública, algo fundamental em um momento em que a população está cada vez mais exigente e cansada da corrupção e falta de comprometimento dos políticos.

Outro ponto que pesou na decisão de Elan foi a forma como o partido trata as questões sociais, uma pauta importante em sua gestão como parlamentar.

Elan reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando em prol dos interesses da população de Manaus, bem como de sua atuação como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal.