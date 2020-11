Venezuelanos acolhidos recebem orientações sobre acesso a serviços

Manaus/AM - Os venezuelanos acolhidos no Abrigo do Coroado, localizado na zona Leste de Manaus, receberam orientações nesta terça-feira pela manhã (17) sobre demandas relacionadas a expedição de documentos, encaminhamento para a rede de saúde e orientações sobre processo de divórcio e guarda dos filhos.



O atendimento foi realizado por meio das secretarias de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM).



Atualmente o Abrigo do Coroado acolhe 54 refugiados venezuelanos. Metade desse número é formada por crianças e adolescentes que precisam organizar sua situação no Brasil.



O diretor do Departamento de Proteção Social Especial da Seas (DPSE), Keyne Mendonça, afirma que os atendimentos são fundamentais para os acolhidos.



"É muito importante que eles tenham acesso à documentação para poder encontrar trabalho e também para assegurar a garantia de direitos nesse processo de socialização. Alguns já vêm com algum tipo de demanda pessoal, como processo de separação e questões relacionadas à guarda dos filhos, por exemplo. Por isso esse trabalho em parceria com a Defensoria Pública é fundamental”, frisou.



De acordo com o defensor público Rodolfo Lobo, haverá atendimentos no PTRIG (Posto de Interiorização e Triagem, na avenida Torquato Tapajós) nas duas próximas quartas-feiras.