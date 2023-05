Venda de ingressos para show de Lulu Santos inicia nesta quarta em Manaus

O show terá três setores (Mesas Ouro, Mesas Prata e FrontStage) e abre vendas em pontos físicos nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millennium, e pela internet, no site BaladaApp. Os ingressos serão vendidos com preços a partir de R$ 80 neste primeiro lote.

Manaus/AM - A venda de ingressos para o show de Lulu Santos em Manaus tem início nesta quarta-feira (10). A apresentação é parte da nova turnê do artista, Barítono', que estreia no Brasil a partir de junho e acontece no dia 15 de setembro, no Studio 5 Centro de Convenções.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.