Venda de alimentos são fiscalizados na Arena da Amazônia durante jogo da seleção brasileira

Manaus/AM - A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) realizou, nesta sexta-feira (02), uma nova rodada de inspeções nos pontos de venda de alimentos do Podium da Arena da Amazônia, durante a transmissão da partida da seleção brasileira de futebol pela Copa do Mundo no Catar.

Os fiscais verificaram a higiene das instalações e equipamentos, as condições de armazenamento e exposição dos produtos, e a forma como eles foram manipulados pelos permissionários.

Como os estabelecimentos credenciados diferem a cada partida, o número de locais inspecionados também varia: foram quatro barracas de alimentos no primeiro jogo, no dia 24 de novembro, e seis no segundo, 28 de novembro. Nesta sexta-feira, foram mais seis, totalizando, até o momento, 16 estabelecimentos.

Nenhuma irregularidade grave, passível de instauração de Processo Administrativo Sanitário (PAS), foi registrada, mas a equipe prestou várias orientações sobras boas práticas sanitárias aos permissionários.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected]