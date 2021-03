Veja rotas alternativas durante interdição na avenida Torquato Tapajós

Manaus/AM - Uma obra emergencial de recuperação da rede de drenagem profunda começou na noite desta terça-feira (09), no trecho da avenida Torquato Tapajós, em frente à antiga Phillips, na zona Norte, no sentido Centro-bairro, que cedeu com o peso de um caminhão carregado de seixo.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditou o trecho, que compreende o acesso da avenida Professor Nilton Lins (entrada do aeroclube) até os cruzamentos das avenidas Torquato Tapajós com a Max Teixeira. Quatro barreiras com agentes de trânsito foram montadas, para monitorar o fluxo de veículos e orientar os motoristas dos transportes coletivos.

Veja como fica as rotas alternativas durante a interdição:

1 – Motoristas que circulam nas avenidas Djalma Batista e Constantino Nery em direção à zona Norte deverão acessar a avenida Professor Nilton Lins (aeroclube) e seguir pelo Parque das Laranjeiras ou o bairro Cidade Nova.

2 – Os condutores também podem seguir pela avenida Brasil, depois Coronel Teixeira, em seguida, acessar a avenida do Turismo, avenida Santos Dumont (aeroporto) e seguir para a zona Norte.

3 - Os condutores que trafegam pela zona Leste em direção à zona Norte poderão seguir pela avenida Professor José Lindoso (avenida das Torres) ou a avenida Arquiteto José Henriques e seguir o itinerário.

4 - Outra opção será a abertura do canteiro central pela secretaria de obras, no trecho entre a entrada do bairro Santos Dumont até o ponto de ônibus em frente à antiga Phillips. No local, será montado um contrafluxo no sentido bairro/Centro com os agentes monitorando a circulação dos veículos.

Para dar fluidez na avenida Professor Nilton Lins, o IMMU fechou o canteiro central que dá acesso à rua Dalas com divisores de pista e desativou o semáforo do local. Com a medida, a via ganha fluidez no fluxo para os veículos, que usam a via como opção de desvio.

O efetivo de 60 agentes de trânsito estará prestando apoio à equipe de obras e nas barreiras revezando até a finalização dos trabalhos.