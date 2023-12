Veja quais são os artistas mais ouvidos no Amazonas em 2023

Conforme os dados levantados pelo serviço de streaming de músicas, o primeiro lugar dos cantores mais escutados pelos amazonenses ficou para a rainha Marília Mendonça. A única gringa nas listas é Taylor Swift. A loirinha bombou aqui pelas terrinha especialmente durante a sua turnê The Eras Tour, em São Paulo e no Rio.

Manaus/AM - O Spotify divulgou hoje (11) a lista dos artistas mais ouvidos em cada estado do Brasil em 2023, e no Amazonas, a tendência é parecida com a nacional.

