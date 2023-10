Veja programação do ‘Sine nos Bairros’ neste sim de semana

No mesmo horário, a ação acontece também na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam), Área 162, localizada na rua Cora Ronay, n° 205, bairro Compensa 2, zona Oeste.

O segundo ponto do Sine nos Bairros é na Associação dos Moradores do Parque Residencial Liberdade (AMPQRL), localizada na rua Dorgival Azarias, residencial Manauara 2, bairro Santa Etelvina, zona Norte, das 8h às 12h.

A ação itinerante tem por objetivo beneficiar os cidadãos que residem em locais de difícil acesso aos serviços da prefeitura. Neste sábado, a equipe do Sine Manaus estará presente, das 8h às 12h, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Coração de Jesus, localizado na rua Walter Orion, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul.

Manaus/AM- A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), levará, neste sábado (7) a programação do Sine nos Bairros para três zonas da cidade: Norte, Oeste e Sul.

