Veja por onde vai passar a programação natalina itinerante do Sesc Amazonas

Manaus/AM - Em clima natalino, o Sesc Amazonas dá início a uma programação especial realizada em diversos locais da cidade gratuitamente. A partir desta quarta-feira (13), a magia do Natal toma conta das ruas do Centro de Manaus com um cortejo de natalino, que inicia às 16h, começando no hall da unidade do Sesc Centro, situado na rua Henrique Martins, nº 427.

O cortejo tem como principal objetivo celebrar o espírito festivo desta época e difundir uma atmosfera de alegria e felicidade entre os participantes. Para isso, a programação conta com apresentações musicais, danças e a presença do Papai Noel.

Na quinta-feira (14), o encanto se espalha pelo Shopping Cidade Leste, situado na Av. Autaz Mirim, nº282, Tancredo Neves, a partir das 16h. Além de um novo cortejo e apresentações culturais, o evento contará, ainda, com o espetáculo com o Mágico Davis.

A programação encerra no Sesc Balneário, localizado na Av. Constantinopla, nº 288, Alvorada, na sexta-feira (15). Neste dia, das 16h às 20h30, acontece o cortejo natalino no trânsito com a fanfarra "Banda do Noel" e a presença de personagens natalinos. Além disso, no anfiteatro da unidade, os participantes poderão prestigiar as apresentações musicais do grupo “Coro Akalanto” e “Quarteto Encontro das Águas”, finalizando com o show da cantora amazonense Julieta Câmara, referência no cenário musical amazonense. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.



Confira a programação:

Sesc Centro (13/12)

16h: Cortejo de Natal com personagens natalinos e fanfarra

Shopping Cidade Leste (14/12)

16h: Cortejo de Natal com personagens natalinos e fanfarra

17h: Show de Mágica com Mágico Davis



Sesc Balneário (15/12)

16h: Cortejo de Natal com personagens natalinos, fanfarra e papai noel

18h: Coro Akalanto - Especial de Natal

18h40: Quarteto Encontro das Águas

19h20: Julieta Câmara - Especial de Natal