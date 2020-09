Veja os Caics e Caimis que vão reabrir em Manaus no dia 1º de outubro

Manaus/AM - Seis Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança (Caics) e dois Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis) serão reabertos, em Manaus, na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, conforme anúncio do governador Wilson Lima, na última quinta-feira (24). As unidades tiveram o atendimento interrompido em março por conta da pandemia do novo coronavírus.

Serão reabertos os Caics Dra. Maria Helena Freitas de Góes, no Novo Israel; Moura Tapajós, no Monte das Oliveiras; Afrânio Soares, no Parque Dez de Novembro; Dr. Gilson Moreira, na Cidade Nova; José Carlos Mestrinho, Alvorada 2; e José Contente, no Jorge Teixeira, que retomam os atendimentos na quinta (1º/10). Assim como o Caimi Ada Rodrigues Viana, na Compensa, e o Caimi Dr. André Araújo, na Cidade Nova II.

Até o mês de novembro, a expectativa é que os demais seis Caics e o Caimi Paulo Lima retomem também as atividades.

Agendamento de consultas

Os atendimentos serão realizados via agendamento prévio em cada unidade. Para evitar aglomerações, antes mesmo da reabertura, os Caics e Caimis iniciaram o agendamento com a comunidade do entorno e pacientes de rotina.

Para agendar consulta, os pacientes devem procurar a recepção dos Caics e Caimis de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

“A gente solicita a compreensão das famílias para que as mães possam se organizar e no máximo levar duas crianças, por vez. E que sejam acompanhadas ou pela mãe ou por um responsável somente, no dia da consulta, para que a gente possa evitar aglomeração. Além disso, pedimos que levem a garrafinha com água que seja individual, para não ficar manipulando o bebedouro”, recomendou ela.