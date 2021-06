Veja locais de vacinação para pessoas de 18 a 59 anos sem doenças em Manaus

De acordo com a secretária municipal Shádia Fraxe, é importante que a pessoa faça um pré-cadastro na plataforma Imuniza Manaus. “Começamos a partir de amanhã a imunização de pessoas com idades entre 18 e 59 anos, sem comorbidades, com a vacina AstraZeneca. É preciso que a pessoa faça o cadastro no Imuniza Manaus para facilitar a imunização que vai ocorrer das 9h às 16h”, disse.

