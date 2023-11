Veja a lista de selecionados em cursos de qualificação profissional em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), divulgou, nesta sexta-feira (17), a lista completa de selecionados que vão participar dos seis cursos de qualificação profissional que fazem parte do edital “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar e Empreender”.

Destinado aos empreendedores ou cidadãos que buscam aprimorar suas habilidades para o mercado de trabalho, o objetivo é capacitar os participantes com conteúdo prático e teórico. Além da gratuidade do serviço, os alunos receberão certificado ao final do curso.

“A importância desses cursos vai além do desenvolvimento individual, estendendo-se para o fortalecimento da comunidade e da economia, ao preparar profissionais capacitados e especializados para atender às demandas do mercado de trabalho”, destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Os cursos abordam temas que variam desde tecnologias à capacitação para o Distrito Industrial, como modelagem virtual 3D – básico, manutenção de subestação abrigada, projetos de acionamento e controle industriais, manutenção e higienização de ar-condicionado, Treinamento Básico Operacional (TBO), assentador cerâmico e fechamento e polarização de motor.

Em virtude do feriado municipal em homenagem ao Dia da Consciência Negra, neste 20/11, as aulas acontecerão de 21/11 a 21/12, na unidade da escola Senai Antônio Simões, localizada na avenida Rodrigo Otávio, nº 2.394, bairro Distrito Industrial 1, zona Sul.