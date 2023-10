Veja lista de selecionadas para 2ª turma do curso de capacitação da Águas de Manaus

Manaus/AM - A Águas de Manaus selecionou mais 25 mulheres para participarem da segunda turma do projeto “Mãos e Obras”, que oferece curso gratuito de bombeiro hidráulico. O objetivo é incentivar a inserção das mulheres no mercado de trabalho, além de capacitá-las para atuação em serviços particulares.

Neste ano, mais de 3 mil mulheres se inscreveram no projeto. As inscrições ocorreram entre os dias 08 e 21 de maio. Inicialmente o curso seria disponibilizado em uma turma, para 25 mulheres, no mês de junho. “Tivemos uma grande demanda e percebemos a necessidade de aumentar esta oportunidade para mais candidatas em mais duas turmas. A segunda turma inicia na próxima semana e a terceira, será realizada em novembro”, destaca o gerente de Responsabilidade Social, Semy Ferraz.

A concessionária irá entrar em contato com as selecionadas e, caso não haja retorno da aluna, uma lista de espera será consultada. O curso terá seis dias de duração e, ao final, as alunas receberão certificado.

Confira a lista das alunas selecionadas:

Alexssandra Da Silva Cruz

Bianca Caroline Viana Da Costa

Brena Da Silva Santana

Cláudia De Souza Santos

Elizabeth Pereira Dos Santos

Erica Noeli Da Silva Miranda

Fernanda Alves Ventura

Flávia Karoline Da Silva Lima

Francisca Deborah Pereira Lima

Juniete Chaves Lima

Kassia Kiss Silva De Melo

Marcela Da Silva Assunção Nunes

Maria Luiza Coutinho Da Silva

Maria Socorro Parente Da Silva Oliveira

Marinilda Ribeiro De Abreu

Natasha Borges Da Silva

Paula Abigail Vieira Seixas

Priscila Souza Oliveira

Queila Batista Santos

Rayane Grana Da Silva

Renata Belém Pimentel

Rosângela Batista Nogueira

Roseane Ramos Sevalho

Verônica Livramento Sena Do Nascimento

Vivianne De Almeida Martins