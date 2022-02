Veja como fazer denúncias de obstrução de calçadas a ocupação urbana em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), reforçou os atendimentos nos canais de acesso à população para denúncias de obstrução de calçadas, obras irregulares, ocupações ilegais de áreas públicas, entre outras. Um dos canais é o Disque Ordem, onde o cidadão pode ligar para o número 161 e fazer sua denúncia, tendo dados básicos em mãos, como endereço, localização e um ponto de referência.

O Disque Ordem funciona de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. No Implurb, durante todo o período da pandemia, foi montado um serviço de plantão para as fiscalizações de obras e postura. Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas após formalização enviando e-mail para [email protected] ou [email protected]

Atendimento

A entrega de documentação física na autarquia está sendo feita por agendamento e os demais procedimentos ocorrerão por meio virtual, em razão das restrições decorrentes do aumento de casos de síndromes gripais e infecções pela variante Ômicron na capital.

Internamente, os colaboradores do Implurb seguem com funcionamento integral para garantir a continuidade dos serviços, no expediente normal das 8h às 16h.

Processos de solicitação de Certidões de Informação Técnica (CIT), alvarás de construção, certidões de Habite-se, desmembramentos, entre outros serviços do órgão continuam sendo atendidos com formalização por meio eletrônico pelo e-mail [email protected]

O requerente deve enviar por e-mail o requerimento padrão, que é encontrado no site do Implurb (www.implurb.am.gov.br.), com os documentos necessários em formato PDF. No site existe um tutorial de como enviar a documentação.

Em caso de pagamentos de taxas, elas são emitidas pela Gerência de Cálculo (GCA) e enviadas para o interessado. Após o comprovante ser recebido e o pagamento processado, o processo segue a tramitação e liberações necessárias.

A Gerência de Atendimento (Geat) está funcionando internamente no horário das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, atendendo pelo número (92) 3625-5068.

Formalizações de processos, orientações, anexos de documentos, entregas de pareceres e certidões estão entre os serviços prestados pelo Implurb. A Diretoria de Operações (Diop) também está funcionando todos os dias, com escala e on-line, dando suporte aos setores técnicos. Contatos com o setor podem ser feitos pelo (92) 3625-2847 e pelo e-mail [email protected]

Contatos do Implurb

Geat – Gerência de Atendimento

Telefone: (92) 3625-5068, somente de segunda a sexta-feira, de 8h às 13h, para agendamento prévio.

E-mail - [email protected]

GCA – Gerência de Cálculo e Arrecadação

[email protected]

Disque Ordem e Denúncias

Telefone - 161, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.

Todas as denúncias e reclamações serão formalizadas tão somente via e-mail [email protected] e [email protected]