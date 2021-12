Veja 83 vagas de emprego disponíveis no Sine Manaus nesta segunda-feira

Manaus/AM - Oitenta e três vagas de emprego em diversas áreas de atuação serão oferecidas nesta segunda-feira (13) de 8h às 17h, no Sine Manaus, e dessa vez, o atendimento inicial ocorre de forma online. O atendimento presencial no posto do shopping Phelippe Daou retorna somente na terça-feira, 14/12.

Para concorrer às vagas disponíveis nesta segunda-feira, o candidato deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br e fazer a solicitação de cadastro. Precisa , ainda, validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus. Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas novas – 9

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência de vendas e conhecimentos de eletrônicos;

Atividades – realizar vendas, demonstrar produtos e serviços; acompanhar clientes no pós-venda; contatar áreas internas da empresa; sugerir políticas de vendas e participar de eventos.

Vaga disponível até o dia 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Alinhador de Pneus

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Realizar diagnóstico de veículos, balanceamento, suspensão, troca de peças e alinhamento.

Vaga disponível até o dia 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador de Logística – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Organizar matéria prima, remanejamento para o estoque e realizar o 5s.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 74



3 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – Ensino superior cursando Administração, a partir do 3° período;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Estudar no turno da manhã e não ter outro vínculo de estágio;

Atividades – Auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Operador de Caixa – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

7 vagas – Auxiliar de Estoque – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Recebimento, conferência e armazenamento correta das mercadorias.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Técnico Eletrônico em Geral

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com refrigeração, possuir Carteira Nacional de Habilitação “AB ou B”;

Atividades – Executar e supervisionar a instalação e a manutenção de equipamentos; realizar serviços internos na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Vaga disponível até 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Depósito – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Primeiro Emprego;

Atividades – Controlar o estoque dos produtos ou materiais, localizar os lotes a expedir, emitir notas fiscais, conferir as encomendas e o material a expedir.

Vaga disponível até 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “A”;

Atividades – Vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha. Registrar entrada e saída de mercadorias, e realizar serviços externos quando necessário.

Vaga disponível até 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário;

Atividades – Atuar na fabricação de pães (rústicos, panetones, baguetes, multigrãos, brioches, pizzas, croissants, bolachas, roscas, biscoitos, folhados, fermentados, semi-folhados). Recomendar e desenvolver receitas para a renovação da produção.

Vaga disponível até 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário;

Atividades – Atuar na confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas, produção de salgados diversos e confeitaria seca, criação e desenvolvimento de novas receitas. Responsável pelo setor de produção.

Vaga disponível até 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Apresentar planos da academia e vender planos para fidelização dos clientes.

Vaga disponível até 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Consultor Técnico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, informática com experiência em alimentação de planilhas em Excel e atendimento ao cliente. Diferencial ter conhecimento em mecânica automotiva;

Atividades – Atendimento ao cliente, funções administrativas, registro dos carros na oficina.

Vaga disponível até 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Mecânica

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração informal;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, conhecimento em manutenção mecânica. Diferencial ter cursado ou concluído técnico em mecânica.

Atividades – Atendimento ao cliente, registro dos carros na oficina, suporte na manutenção de veículos.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “AB.” Diferencial ter trabalhado com refrigeração;

Atividades – Manutenção de freezer, expositores e câmaras frigoríficas.

Vaga disponível até 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção;

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “AB”;

Atividades – Manutenções em frios e trabalhar com montagem e desmontagem de compressor bitzer.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Designer Gráfico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar na criação de materiais gráficos de comunicação visual, como banners, catálogos, panfletos, dentre outros, desenvolve logotipos e define diagramação, na seleção de letras para textos e tratamento de imagens.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar vendas, captar e acompanhar clientes através das redes sociais da empresa, elaborar orçamentos e propostas.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

30 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Cursos de Leitura e Interpretação de Processos Mecânicos, Processos de Produção, NR33 e NR 35;

Atividades – Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes.

Vaga disponível até o dia 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Operador de Máquinas Sacoleira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Controlar os parâmetros; posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, anotar as aparas, verificar a resistência do material, encher o balão da máquina, trocar teflon e facas, retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 13/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Zelar pela guarda e patrimônio da residência, identificar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva em todo o ambiente.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho – Vaga exclusiva para Menor Aprendiz

Escolaridade – Cursando Técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar nas atividades para evitar acidentes e proteger os profissionais, eliminar os riscos, fazer treinamentos com os profissionais e fiscalizar as atividades para garantir que elas sejam realizadas com segurança.

Vaga disponível até o dia 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Professor de Arte

Escolaridade – Ensino superior Licenciatura em Arte ou Licenciatura em Música Completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Ministrar aulas de disciplina de Artes para turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, fazer plano de aula, fazer avaliações, acompanhar e atualizar o diário de classe, participar de formações e reuniões.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Pintor a Revólver (Pintura Eletrostática)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Tratar superfícies de peças metálicas e não metálicas ou de material sintético por processos mecânicos, decapagem, pintura, fosfatização, galvanização por cromeação, niquelação, zincagem e outras.

Vaga disponível até o dia 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]