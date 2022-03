Veículos pesados são proibidos de circularem em bairro de Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), proibiu o tráfego de veículos pesados na rua Tito Bittencourt, entre as ruas Clarindo de Queiroz e Jonas da Silva, no bairro Petrópolis, zona Sul. O objetivo é evitar acidentes na subida da via, que é muito inclinada, dificultando a circulação de veículos maiores.

“Essa medida é necessária porque a rua Tito Bittencourt tem uma rampa muito acentuada e vários veículos tentam subir e não conseguem, fazendo com que os carros voltem de ré, podendo até ocasionar acidentes graves. Dessa forma, nós proibimos com sinalização de regulamentação, o tráfego de veículos pesados naquela rua”, informou Uarodi Guedes, diretor de engenharia do IMMU.

Itinerário

Com a proibição, os veículos pesados deverão seguir pela avenida Marciano Armond, depois acessar a avenida Umberto Calderaro à direita e seguir para o bairro Petrópolis pela avenida Valério Botelho de Andrade.­­

O IMMU também reforça que o local está sinalizado com placa vertical de regulamentação de trânsito e que informou às empresas de ônibus, que realizam rotas no local, sobre a proibição de circulação, para que façam o mesmo percurso dos veículos pesados.

Agentes de trânsito do IMMU estarão monitorando e fiscalizando o local, para orientar os condutores sobre a proibição e o novo itinerário.