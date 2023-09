Vazante do Rio Negro é monitorada para evitar riscos a banhistas na Ponta Negra

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está acompanhando, com os órgãos de segurança e dados técnicos, a descida do rio Negro durante a vazante de 2023, visando atender os banhistas que frequentam a praia do complexo turístico Ponta Negra.

Nesta segunda-feira (25), o rio Negro está na marca de 17,06 metros, conforme medição no Porto de Manaus, tendo tido uma vazão de 6,70 metros no mês de setembro, sendo que no mesmo período do ano passado, o rio baixou 4,86 metros. No dia 25 de 2022, o Negro estava na marca de 22,65 metros.

Em 2015, a praia foi interditada por medida de segurança quando o rio chegou na cota de segurança mínima, de 16 metros, conforme consta no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 2013, junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). O TAC resultou na adoção de normas de uso da praia perene e estabeleceu a cota de segurança mínima aos banhistas, para entrada no rio.

Antes de novas medidas, a Prefeitura de Manaus adotou mecanismos de vistoria, análise e medição da praia com os bombeiros e está solicitando acompanhamento do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) sobre as condições de balneabilidade.

“Estamos verificando a situação da vazante extrema no rio Negro, preparando a avaliação do relevo que se apresenta no momento para os banhistas, verificando a possibilidade ou se há alguns buracos, tudo para garantir as melhores condições de banho e recomendação para os usuários”, explicou o tenente Daniel Araújo, comandante do Pelotão Fluvial.

Os buracos ou depressões podem surgir do movimento natural de subida e descida das águas do rio. A interdição do uso da praia pode ocorrer sempre que os laudos e/ou relatórios comprovarem que a praia encontra-se imprópria para o uso dos banhistas.

Informações

É importante respeitar as normas de uso da praia e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica área de segurança dentro da água. Placas de orientação quanto a cuidados e horários estão distribuídas em toda a área de uso permitido e regular.

A faixa de areia da praia da Ponta Negra está ampliada com a grande descida das águas e a Prefeitura reforça as orientações para segurança dos banhistas no período. Os salva-vidas estão no local para prevenção e possível necessidade de resgate nas águas.

Para a segurança dos banhistas, não é permitido o banho no rio Negro após as 17h, quando se perde mais visibilidade nas águas e não há mais guarda-vidas no complexo.