Vazamento no bairro Redenção dá em notificação à Águas de Manaus

Manaus/AM - A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou na segunda-feira, 19/10, a empresa Águas de Manaus, após o rompimento de uma adutora de 250 milímetros, ocorrido na madrugada do último domingo, 18.

O vazamento ocorreu na rua Acopiara, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus. O trecho, no qual ocorreu o rompimento, compreende parte da rede de dois quilômetros, que também atende aos conjuntos Santos Dumont e Hileia.

No documento enviado à concessionária, o órgão regulador dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital solicitou esclarecimentos quanto aos danos causados pelo vazamento, bem como as providências tomadas pela empresa, informando se houve danos materiais aos moradores.

“A equipe de engenharia da Ageman esteve no local, acompanhou os trabalhos de contenção do vazamento e agora queremos saber as causas do ocorrido e os danos ocasionados aos usuários, bem como acompanhar o que de fato a empresa está fazendo ou fará para ressarcir os moradores prejudicados. Vamos elaborar um relatório técnico sobre tudo isso”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

Conforme a notificação, as informações deverão ser prestadas em até sete dias junto à Ageman. Caso o prazo não seja cumprido, caberá à agência aplicar as sanções previstas no contrato de concessão, como advertência e multa.