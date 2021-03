Vandalismos em sinalização causam prejuízo de R$ 11 mil ao IMMU

Caso os motoristas ou pedestres de Manaus constatem problemas em semáforos da cidade, podem informar ao IMMU através do Disque Trânsito, no número 0800 092 1188.

"Infelizmente são os próprios cidadãos que arcam com este prejuízo. É preciso que cada pessoa tenha consciência da importância de manter estes equipamentos em operação para salvaguardar a vida de pedestres e motoristas da cidade de Manaus”, frisou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, acrescentando que a prefeitura conta com a colaboração da população para preservar esses equipamentos.

Para repor as botoeiras, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) gasta, em média, R$ 350 com cada equipamento. Outro problema enfrentado pela administração municipal tem sido o furto de cabos elétricos que mantêm funcionando os semáforos na cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.