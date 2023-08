Vampirão do Hemoam receberá doadores no Shopping Via Norte nesta quinta-feira

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A unidade do Vampirão, da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) estará nesta quinta-feira (10), no estacionamento do Shopping Manaus ViaNorte.

A coleta de sangue itinerante é aberta ao público e acontecerá das 13h às 17h, próximo ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).

Para participar da campanha, os candidatos à doação precisam ter acima de 50kg, ter entre 16 e 60 anos, estar descansado com pelo menos seis horas de sono na noite anterior.

Também é necessário estar bem de saúde e bem alimentado, além de apresentar documento oficial com foto. Menores de idade precisam estar acompanhados de responsável legal.