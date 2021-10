Vacinas ou travessuras? Halloween vira tema em posto de vacinação contra a covid em Manaus

Manaus/AM - ~Inspirada pela temática do Halloween, a Semsa realizou nesse sábado (30), mais uma etapa da vacinação contra a covid-19 em Manaus.

Quem foi ao ponto estratégico que funciona no Shopping Phelipe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus, na zona Norte, foi recepcionado por bruxas, fantasmas, bonecos, palhaços e outros personagens ligados ao do Dia das Bruxas.

A proposta foi desenvolvida por servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para estimular a vacinação de forma divertida e lúdica.

A técnica Márcia Costa, que atua como voluntária, contou que a reação das pessoas ao ver vacinadores e os demais técnicos vestidos como Chucky , Penywise, Coringa - dos filmes “Brinquedo Assassino”, “It, a Coisa” e “Batman”, respectivamente - e outros personagens famosos por dar sustos no cinema, foi muito divertida e também recompensadora.

“As pessoas começavam a rir, e muita gente veio se vacinar, porque queria se divertir um pouco. Acho que essas brincadeiras ajudam a gente a amenizar esse sofrimento que a pandemia trouxe para todos nós”, disse.

A vacinação contra a Covid-19 neste sábado foi ofertada pela Prefeitura de Manaus em 15 pontos de vacinação em todas as zonas de Manaus, sendo oito Unidades Básicas da Família (UBSs) e uma clínica da família, que funcionaram das 8h às 12h, e seis pontos estratégicos que começaram a vacinação às 9h e ficaram abertos até as 16h.

Em todas as estações de vacinação foram ofertadas a primeira, a segunda e a dose de reforço. O Vacinômetro registrou mais de 12,5 mil doses aplicadas em todos os pontos.

Na segunda e terça-feira, dias 1º e 2 de novembro, não haverá vacinação por causa do ponto facultativo relativo ao Dia do Servidor e do feriado de Dia de Finados. O atendimento nos pontos de vacinação será retomado na próxima quarta-feira, 3/11.