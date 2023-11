Vacinas contra a Covid-19 são ofertadas em 74 unidades de saúde de Manaus

Os usuários precisam apresentar documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.

A vacina pode ser recebida por toda a população a partir dos 6 meses de idade. As pessoas que já deram início ao seu esquema vacinal podem verificar os prazos e as doses que devem receber na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), informando o número do CPF.

A população pode tomar as vacinas do esquema inicial ou dar seguimento às doses de reforço, seguindo os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde, nas unidades de horário regular e nos estabelecimentos de saúde que funcionam em horário ampliado, das 7h às 19h ou das 7h às 20h.

