Vacinação para todas as grávidas e puérperas é liberada em Manaus

Manaus/AM - A partir desta quarta-feira (12) todas as grávidas e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), mesmo sem comorbidades, poderão tomar a vacina da Pfizer/Biontech contra a Covid-19 no ponto de vacinação do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Gandu, 119, Cidade Nova, zona Norte.

A decisão de abrir a vacinação para esse público considerou a previsão de chegada de novas remessas desse imunizante e a demanda reduzida no posto exclusivo.

A partir da abertura para todas as grávidas e puérperas, o agendamento via plataforma Imuniza Manaus, não será mais obrigatório, bastando a apresentação de documento de identificação com foto e CPF, a caderneta de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico que ateste a gravidez. No caso das puérperas é preciso levar a declaração de nascimento ou certidão de nascimento da criança.

A estimativa é de que, em Manaus, existam, no momento, 28.454 gestantes e 4.677 puérperas. Até as 15h desta terça-feira, já haviam sido vacinadas 217 gestantes e 73 puérperas.

A vacinação das grávidas e puérperas é feita em ponto único em razão das especificidades do imunizante. Às segundas-feiras, o horário de vacinação é das 13h às 16h, pela necessidade de descongelamento do imunizante para uso, porque o prazo de utilização é de até cinco dias após esse processo. De terça-feira a sábado, o atendimento será dentro do horário estabelecido para a campanha de imunização contra a Covid-19, para todos os pontos de vacinação: das 9h às 16h.