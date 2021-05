Vacinação de idosos e professores contra a Influenza começa amanhã

Idosos a partir de 60 anos e professores na ativa começarão a ser vacinados contra a Influenza nesta quinta-feira (13). O início da segunda fase da 23ª campanha com esses dois grupos foi possível, porque a Prefeitura de Manaus recebeu do Ministério da Saúde mais 100.320 doses da vacina. A campanha vai atender 17 grupos prioritários, com uma estimativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de imunizar 642.003 pessoas na cidade.

A vacinação contra a Influenza teve início no dia (12), imunizando quatro grupos específicos: crianças de seis meses a menores de seis anos, grávidas e puérperas (mulheres com até 45 dias do parto), trabalhadores de saúde e indígenas. Com a chegada de mais doses, novos grupos serão vacinados.

Quem tomou a vacina contra a Covid-19, deve aguardar 14 dias para receber o imunizante contra a Influenza.

Para receber a vacina, os professores na ativa precisam levar um documento de identidade com foto e comprovar o vínculo com contra-cheque ou carteira de trabalho com o registro de emprego.

A campanha também tem como público-alvo: pessoas com comorbidades; pessoas com deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; e adolescentes sob medidas socioeducativas.

A vacinação contra Influenza, que deve se estender até o dia 9 de julho, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, ajuda na prevenção da doença e reduz o risco de complicações graves, internações e óbitos.

A lista com o endereço das salas de vacina está disponível para consulta no site da Semsa (https://tinyurl.com/salasdevacinasemsa), incluindo as dez que funcionam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8 às 12h.