Vacinação de grupo de 18 a 34 anos com comorbidades inicia amanhã em Manaus

Manaus/AM - Inicia nesta segunda-feira (26), a vacinação com a primeira dose para pessoas de 18 a 34 anos que apresentam comorbidades. Também nesse dia, idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com diabetes, obesidade e cardiopatias recebem a segunda dose da vacina, concluindo a proteção contra a Covid-19.

O cronograma de atendimento segue a ordem decrescente de idade.

A repescagem para os portadores de comorbidades prossegue na quarta-feira (28) contemplando as pessoas de 41 a 55 anos. O total de pessoas do grupo prioritário das comorbidades que ainda não compareceram aos postos de vacinação é de 17.671.

No período de quinta-feira (29) a sábado, (1) a campanha prossegue com a oferta da segunda dose da vacinação, para idosos e trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades.

Ao longo da semana, também serão vacinados os trabalhadores da saúde. Para receber a vacina, eles devem ter feito o registro no link http://bit.ly/cadastrovacinasaude e devem consultar o Imuniza Manaus, para verificar a data e a hora do seu agendamento. Também devem apresentar, no posto de vacinação, contracheque ou carteira de trabalho que comprove o vínculo com um estabelecimento de saúde.

Para as pessoas com comorbidade que vão receber a primeira dose, é necessário apresentar laudo médico ou outro documento específico que comprove a doença preexistente, conforme definido pelo Ministério da Saúde.

Nos casos de obesidade, é válida declaração assinada por qualquer profissional de saúde de nível superior; os que têm hipertensão e diabetes, podem apresentar receita médica, em papel oficial do SUS ou da rede privada; para pessoas vivendo com HIV são aceitos o cartão de identificação emitido pelo serviço de saúde; a declaração do Siclon (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos); ou o resultado de exames específicos (carga viral ou CD4).

Para facilitar o acesso do público foram disponibilizados sete pontos de vacinação, com serviços de drive-thru e postos fixos em todas as zonas da cidade. Além desses, a Semsa mantém um posto único e exclusivo para a vacinação dos trabalhadores da saúde.

Pontos de vacinação

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, 119, Cidade Nova

Terminal de Integração 6

Avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul

Zona Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- Crespo

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro

Escola de Enfermagem da Ufam – Posto exclusivo para trabalhadores da saúde- Rua Teresina, 495, Adrianópolis

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Zona Oeste

Balneário do Sesc-AM

Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto

Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste