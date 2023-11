Vacinação contra a Influenza começa na próxima semana para grupos prioritários em Manaus

Manaus/AM - A Semsa inicia na próxima segunda-feira (13), uma nova vacinação contra a Influenza (gripe) para pessoas de 18 grupos prioritários. A ação ocorre em conjunto com a multivacinação infantil, focada na atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.

Nesta etapa, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai disponibilizar 167 salas de vacina, distribuídas em todas as zonas da capital.

A vacinação contra a Influenza seguirá até o dia 15 de dezembro. “As síndromes gripais e respiratórias aumentam nos períodos de maior umidade, o que para nós corresponde aos meses de novembro a abril. Com essa mudança, a vacina agora chega em momento oportuno para assegurar a proteção das pessoas, em especial as mais vulneráveis”, afirma a secretária Shádia Fraxe.

Os grupos prioritários para receber a vacina incluem crianças com idade de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas (até 45 dias após o parto); indígenas, a partir dos 6 meses de idade; idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; e professores do ensino básico e superior.

Os demais grupos prioritários incluem pessoas com deficiência permanente; pessoas em situação de rua; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; pessoas privadas de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas; funcionários do sistema prisional; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas.

Multivacinação

Em conjunto com a vacinação contra a Influenza, de 13/11 a 15/12, a Semsa vai promover a multivacinação infantil, com o objetivo de mobilizar pais e responsáveis para atualizar o cartão vacinal dos jovens de 0 a 14 anos de idade, reforçando a proteção desse público e elevando a cobertura contra doenças imunopreveníveis.

Na mobilização, as 167 salas de vacina da Semsa irão ofertar todos os imunizantes indicados no calendário básico para a faixa etária de 0 a 14 anos, além das vacinas contra a Covid-19, indicada para todas as idades a partir de 6 meses, e contra a Influenza, indicada para crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias.

As vacinas a serem ofertadas durante a campanha são: BCG, Hepatite B, Poliomielite VIP, Poliomielite VOP, Rotavírus, Pentavalente (DTP + HIB + HB), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche), DT (Difteria e Tétano), Papilomavírus Humano, Varicela, Hepatite A, Meningocócica ACWY, e dTPa (adolescentes grávidas).