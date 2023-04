Vacinação contra a covid ocorre em 74 pontos de Manaus nessa semana

Todos os usuários devem receber pelo menos três doses da vacina contra a Covid-19. Isso porque o esquema inicial da Pfizer Baby, para crianças de 6 meses a 4 anos, é de três doses, e os públicos vacinados com os demais imunizantes devem completar o esquema vacinal inicial de duas doses e receber uma dose de reforço. Já a quarta dose está liberada para o público em geral a partir de 18 anos de idade, e para crianças de 5 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos que possuam alto grau de imunossupressão. A quinta dose está liberada apenas para adultos imunossuprimidos. O público apto para receber a bivalente deve ter tomado pelo menos duas doses, ou alguma dose de reforço, há quatro meses ou mais. Os grupos liberados são de idosos de 60 anos ou mais, imunossuprimidos, gestantes e puérperas, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades.

Os endereços das unidades de saúde, assim como horário de funcionamento, públicos atendidos e vacinas disponíveis, podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e no link bit.ly/localvacinacovid19.

De acordo com o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, os públicos a partir de 12 anos de idade podem ser atendidos em qualquer um dos 74 pontos de vacinação. Já as crianças de 5 a 11 anos possuem 35 unidades de referência, e os bebês de 6 meses a 4 anos, 14 unidades de referência. Os públicos aptos a receber a bivalente podem acessar a vacina em 54 unidades.

