Vacinação contra a covid acontece em 75 postos de Manaus nesta semana

Manaus/AM - Manauaras que precisam receber uma nova dose da vacina contra a covid-19 terão 75 pontos de atendimento nesta semana, de segunda (7) a sexta-feira (11). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que todos os endereços e horários podem ser acessados no link bit.ly/localvacinacovid19. A Semsa oferta a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dose do imunizante contra a Covid-19, respeitando os públicos contemplados e intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde. Se o usuário tiver dúvidas sobre qual dose tomar, ele pode fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br). Vacinação infantil A titular da Semsa lembra que os pais ou responsáveis por crianças a partir de 3 anos de idade devem ter atenção aos postos, pois a vacinação infantil é realizada em unidades de referência. São 34 endereços direcionados a crianças de 5 a 11 anos, e dez pontos voltados para crianças de 3 e 4 anos.

