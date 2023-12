Vacinação contra a covid acontece em 74 postos em Manaus nesta semana

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a covid-19 acontece de segunda (11) a sexta-feira (15), em 74 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A população a partir de seis meses de idade pode ter acesso às doses nos estabelecimentos de saúde que funcionam no horário regular, das 8h às 17h, e nas nove unidades que atendem na modalidade de horário ampliado, das 8h às 20h.

A Semsa orienta que os usuários apresentem documento oficial de identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS para receber o imunobiológico. As crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas dos pais para receber as vacinas Pfizer Baby ou Pfizer Pediátrica, conforme a idade.

A lista completa dos estabelecimentos de saúde da Semsa que ofertam a vacinação está disponível em bit.ly/localvacinacovid19, trazendo endereços, horários de funcionamento e públicos atendidos em cada local.

Para ter o esquema vacinal completo, os usuários devem receber a 1ª e 2ª doses do esquema primário, mais dose de reforço, observando o intervalo de quatro meses entre aplicações. Na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), é possível consultar a situação vacinal, com prazos e doses a receber, bastando informar o número do CPF.