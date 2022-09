Vacinação contra a covid-19 terá 87 postos de atendimento em Manaus nesta semana

O endereço das unidades e seus respectivos horários de funcionamento podem ser conferidos pelo link: bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Semsa (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

A Semsa conta ainda com um ponto estratégico que funciona no Shopping Phelippe Daou, localizado na zona Norte, que ficará à disposição do público das 9h às 16h.

A população que não tem disponibilidade de se vacinar no horário comercial terá a oportunidade de receber o imunizante nas dez unidades de saúde que funcionam no regime de horário ampliado, das 8h às 20h.

