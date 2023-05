Vacinação contra a covid-19 tem 74 pontos de atendimento em Manaus nesta semana

Adolescentes a partir de 12 anos de idade também podem receber a bivalente, caso estejam incluídos nos grupos prioritários para o imunizante: imunossuprimidos, indígenas aldeados, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, e pessoas vivendo em instituições de longa permanência. Ao buscar o ponto de vacinação, os usuários devem apresentar documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. A lista com os endereços e horários pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br ou direto no link bit.ly/localvacinacovid19. Nos mesmos pontos, a população também pode ter acesso aos imunizantes da campanha nacional de multivacinação, voltada para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, e da campanha de vacinação contra a influenza, liberada para toda a população a partir de 6 meses.

