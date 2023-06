Vacinação contra Covid-19 é retomada hoje em 9 pontos em Manaus

Pessoas a partir de 12 anos dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde também recebem a vacina bivalente, observado o intervalo de quatro meses da segunda dose ou de dose de reforço. São eles: imunossuprimidos, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas, e pessoas vivendo em instituições de longa permanência.

A vacina bivalente contra a Covid é ofertada para todas as pessoas a partir de 18 anos que tenham recebido a segunda dose do esquema primário, ou qualquer dose de reforço, há pelo menos quatro meses. O imunizante protege contra mais de uma cepa do coronavírus, evitando as formas graves da doença e prevenindo internações e mortes.

