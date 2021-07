Vacinação contra a covid-19 segue com 21 pontos de atendimento nesta terça

Clube do Trabalhador do Sesi

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus manterá, nesta terça-feira (27), a vacinação contra a Covid-19, em primeira e segunda doses, nos 21 pontos que começaram a funcionar nesta segunda-feira, 26, em todas as zonas da cidade. A campanha, iniciada no dia 19 de janeiro, já aplicou mais de 1,4 milhão de doses, sendo pouco mais de 1,142 milhão de primeiras doses e 321 mil segundas doses, além de 24.891 doses únicas.

