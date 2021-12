Vacinação contra a covid-19 em Manaus será retomada no dia 3 de janeiro

Manaus/AM - Não haverá vacinação contra a covid-19 em Manaus nesta sexta-feira (31), conforme foi estabelecido pelo Ministério da Saúde. A retomada da campanha será no dia 3 de janeiro. A Prefeitura de Manaus divulgou na última quarta-feira (29) que os pontos no Studio 5 Centro de Convenções, os shoppings São José, Millenium e Via Norte, e na tenda na Manaus Moderna foram desativados por definitivo, mas nos demais pontos fixos que estão disponibilizados no site https://bit.ly/33AfO70 e nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A partir do dia 3 até o dia 15 de janeiro, a carreta da vacinação estará na praça da Matriz, atendendo a população. Na retomada também começará a aplicação da quarta dose nas pessoas com alto grau de imunossupressão. O intervalo será de quatro meses a partir da data da terceira dose.

