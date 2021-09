Vacinação contra a covid-19 é retomada em 40 postos de Manaus após feriadão

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a covid-19 é retomada nesta quarta-feira (8), com a aplicação da primeira e segunda dose do imunizante.

O horário de atendimento é de 9h às 16h e podem se vacinar todos que têm a partir de 12 anos.

A Semsa está com 40 pontos de atendimento espalhados pela cidade e também tem equipes no Shopping Phelippe Daou, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola; Studio 5 Centro de Convenções; Clube do Trabalhador do Sesi e no Centro de Convenções do Amazonas, o Sambódromo.

Vale lembrar que menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.