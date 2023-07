Vacinação contra a covid 19 acontece em 74 postos de Manaus nesta semana

Manaus/AM - A Semsa disponibiliza nesta semana, de segunda (17) a sexta-feira (21), 74 pontos de vacinação contra a Covid-19, distribuídos em todas as zonas de Manaus.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça que os pontos de imunização estarão ofertando os imunobiológicos para todos os públicos, a partir dos seis meses de idade. Para receber a vacina, o usuário precisa apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

“A Prefeitura de Manaus segue disponibilizando à população as vacinas contra a Covid-19. Nós salientamos que as pessoas não devem relaxar e que continuem atualizando seu cartão vacinal com as doses de reforço. Os imunobiológicos são a única arma efetiva contra as formas graves da doença”, reforça a secretária.

Crianças

A vacina está liberada para o público a partir de seis meses de idade. Do total das 74 unidades, a Semsa disponibiliza 32 estabelecimentos de saúde para crianças de cinco a 11 anos de idade. Para as crianças de três e quatro anos, há dez unidades de referência, e para aqueles de seis meses a dois anos, são quatro pontos, sendo um em cada zona geográfica da capital.

A lista completa com todos os pontos de vacinação contra a Covid-19 pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. No documento, os usuários podem conferir os endereços, horários de funcionamento, públicos atendidos e vacinas disponíveis.