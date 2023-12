Vacinação contra a covid-19 acontece em 73 postos de Manaus nesta semana

Os usuários em dúvida sobre a situação vacinal podem consultar as doses já recebidas e a receber, por meio da plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), bastando informar o número do CPF.

Os locais de vacinação estão distribuídos em todas as zonas da capital e nove deles funcionam em horário ampliado, das 8h às 20h. As demais atendem no horário regular, das 8h às 17h. “Pessoas a partir dos 12 anos podem procurar qualquer uma das 73 unidades da secretaria para se vacinar. Já as crianças de até 11 anos são atendidas em unidades específicas, devendo estar acompanhadas dos pais ou responsáveis”, explica a subsecretária de Gestão da Saúde em exercício, Aldeniza Araújo.

