Vacinação contra a covid-19 acontece em 53 pontos de Manaus nesta semana

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a covid-19 continua nesta semana com em 53 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em todas as zonas da cidade.

A imunização acontece de 8h as 17h nas unidades de horário regular, e de 8h as 20h nas unidades de horário ampliado.

Atualmente 77% da população de Manaus já completou o ciclo vacinal com as três doses, mas 23% permanecem atrasados.

Locais



Do total de 53 locais de vacinação contra a Covid-19, oito são em unidades básicas de horário ampliado, que atendem de 8h às 20h, e 44 são em unidades de horário regular, que aplicam o imunizante de 8h às 17h. A única exceção é no Shopping Phelippe Daou, que aplica a vacina contra a Covid-19 das 9h às 16h.



O secretário Djalma Coelho ressaltou que duas unidades na zona Leste são exclusivas para a vacinação infantil: Clínica da Família Desembargador Fabio Couto Valle, no bairro Jorge Teixeira, e USF Alfredo Campos, bairro Zumbi. Nos demais pontos, a vacina está disponível para todos os públicos, ou seja, crianças, adolescentes e adultos.



A lista completa com os endereços e horários das unidades pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).