Vacinação com CoronaVac será retomada em Manaus para crianças a partir de 3 anos

A vacinação com o imunobiológico CoronaVac estava concentrada na clínica da família Carmen Nicolau, na zona Norte de Manaus, para evitar o desperdício de doses, medida necessária, porque o repasse desta vacina não estava sendo feito pelo Ministério da Saúde para os Estados. A chegada das 10 mil doses permite que a Semsa siga com a estratégia de reforçar a proteção das crianças contra as formas graves da Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.